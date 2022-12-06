Политолог Ищенко: США наняли ВСУ, чтобы заставить Россию «увязнуть» на Украине

По словам эксперта, Запад попросту «нанял» украинские войска для сражения с российской армией, а Москве теперь не остается ничего кроме как уничтожить их. Ищенко напомнил, что армия хороша тогда, когда сидит в казармах, а не на фронте, и уже одной боевой готовностью пугает потенциальных противников, передает «Военное дело». Однако пока она задействована против кого-то, остальные чувствуют свободу от этой армии.