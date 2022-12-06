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Политолог Ищенко: США наняли ВСУ, чтобы заставить Россию «увязнуть» на Украине

Армия
Политолог Ищенко: США наняли ВСУ, чтобы заставить Россию «увязнуть» на Украине

США попытались сделать так, чтобы Россия «увязала» в украинском кризисе и ослабила свою армию из-за продолжительных боевых действий, считает политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, Запад попросту «нанял» украинские войска для сражения с российской армией, а Москве теперь не остается ничего кроме как уничтожить их. Ищенко напомнил, что армия хороша тогда, когда сидит в казармах, а не на фронте, и уже одной боевой готовностью пугает потенциальных противников, передает «Военное дело». Однако пока она задействована против кого-то, остальные чувствуют свободу от этой армии.

По мнению Ищенко, слова политиков «весят больше», если у них за спиной стоит армия. Поэтому Москве нужно как можно быстрее разобраться с армией киевского режима и вернуть своих военных в казармы.
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