Жигалова жестко ответила Собчак после интервью с рэпером Димой Schokk

Блогер Алена Жигалова жестко раскритиковала журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Она ответила знаменитой блондинке на фразу из интервью с рэпером Димой Schokk.
Во время беседы музыкант попросил у светской львицы денег за информацию о рэпере Oxxxymiron✱ (признан в России иноагентом). Собчак заявила в ответ, что ее собеседнику нужно обратиться к Жигаловой, чтобы та ему заплатила. Однако блогера возмутило заявление журналистки.
«Какие 3 миллиона? С этим Димой Шоком, Борей Пуком и Васей Чпоком, или как его зовут?!» — поделилась негодованием Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
По словам блогера, ей должны заплатить 5 миллионов, чтобы она поняла, кто такой Дима Schokk и зачем его приглашать на интервью. Ведущая YouTube-шоу сомневается, что беседу с таким гостем кто-то посмотрит.
Жигалова также напомнила Собчак о скандальном деле, связанном с Telegram-каналом «Тушите свет», который, по словам блогера, принадлежит светской львице. Журналистка поинтересовалась у коллеги, когда та пойдет на допрос.
Блогер добавила, что сотрудники знаменитой блондинки Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев по-прежнему сидят в СИЗО, а Собчак им никак не помогает. Вместо этого телеведущая записывает интервью, ходит по тусовкам и радуется, отметила Жигалова. Журналистка призвала коллегу подумать о людях, пострадавших из-за бесконечного лицемерия светской львицы, и вспомнить о своей совести, если она существует.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами