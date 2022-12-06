Жигалова жестко ответила Собчак после интервью с рэпером Димой Schokk

Во время беседы музыкант попросил у светской львицы денег за информацию о рэпере Oxxxymiron✱ (признан в России иноагентом). Собчак заявила в ответ, что ее собеседнику нужно обратиться к Жигаловой, чтобы та ему заплатила. Однако блогера возмутило заявление журналистки.