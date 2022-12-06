Власти Омска направили еще 50 млн рублей на покупку дорожной техники

Администрация Омска выделила из городского бюджета 50 млн рублей на приобретение четырех комбинированных дорожных машин и одного фронтального погрузчика. Торги на сайте госзакупок чиновники намерены разместить в ближайшее время.
Как пишет РИА «Омск-информ», сегодня планируют определить поставщика еще девяти комбинированных дорожных машин. На аукцион подали заявки четверо бизнесменов. Первоначальная стоимость соглашения – 99,4 млн рублей.
Автомобильный парк управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска насчитывает 635 единиц техники. Это всего 35% от необходимого количества машин. Комбинированные дорожные машины оборудованы скоросъемными поливомоечными устройствами, щетками, плужными снегоочистителями и распределителями противогололедных средств.