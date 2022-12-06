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Власти Омска направили еще 50 млн рублей на покупку дорожной техники

Общество
Власти Омска направили еще 50 млн рублей на покупку дорожной техники

Администрация Омска выделила из городского бюджета 50 млн рублей на приобретение четырех комбинированных дорожных машин и одного фронтального погрузчика. Торги на сайте госзакупок чиновники намерены разместить в ближайшее время.

Как пишет РИА «Омск-информ», сегодня планируют определить поставщика еще девяти комбинированных дорожных машин. На аукцион подали заявки четверо бизнесменов. Первоначальная стоимость соглашения – 99,4 млн рублей.

Автомобильный парк управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска насчитывает 635 единиц техники. Это всего 35% от необходимого количества машин. Комбинированные дорожные машины оборудованы скоросъемными поливомоечными устройствами, щетками, плужными снегоочистителями и распределителями противогололедных средств.
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