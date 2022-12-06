Жители Томска больше не будут выбирать мэра города. Об этом стало известно после решения местных депутатов.
Томские депутаты проголосовали за отмену прямых выборов мэра города. Ответственность за избрание главы ляжет на членов городской думы. Соответствующие поправки будут внесены в устав Томска по результатам голосования.
За отмену прямых выборов выступили 25 депутатов. Идею не поддержали четыре политика, трое воздержались. Такую информацию распространил депутат от партии «Яблоко» Василий Еремин.
Как пояснил политик, мэра будут избирать «квалифицированным большинством голосов». Сама процедура будет носить тайный характер.