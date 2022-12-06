«Активная медитация»: экстремал из Петербурга катается на кайтборде по замерзающей Ладоге

В обычной жизни Попов — директор Детского клуба космонавтики имени Юрия Гагарина. Мужчина рассказывает своим ученикам о космосе и его глубинах, а также уделяет внимание воздушным змеям и самолетам. Желающих повторить опасные трюки с кайтбордом он попросил подумать, прежде чем идти в воду и не рисковать без предварительной подготовки.