«Активная медитация»: экстремал из Петербурга катается на кайтборде по замерзающей Ладоге

Любитель острых ощущений из Петербурга Никита Попов устроил заплыв на кайтборде по Ладожскому озеру. Управляя ветром с помощью специального парашюта, он рассекал по замерзающей водной глади.
Столбики термометра остановились на отметке -6°C. У берегов Ладожского озера уже появился первый лед, но суровая погода не остановила кайтсерфера из Северной столицы, который решил показать, на что способен.
«Тяжело было дойти до поверхности, где у нас вода, потому что я скользил и поскальзывался, меня тянул постоянно кайт. Кататься не то чтобы сложно, но чуть подальше очень красивые "снежные цветки", видно, как формируется лед. Я по ним прокатился. Немножко тормозит доску, но таких ощущений летом ты не испытаешь. Как оказалось, в такую погоду, когда снега на льду еще не так много, сложнее всего вернуться обратно. Я даже сегодня придумал новый вид спорта: когда просто садишься на эту доску и едешь, как на салазках, самое главное — у берега поймать кайт», — рассказал Никита. Попов.
Спортсмен преодолел расстояние около семи километров по льду озера. После 25-минутной «прогулки» оборудование и одежда покрылись коркой льда, но сам молодой человек остался доволен.
«Я это называю "активной медитацией". В момент, когда ты катаешься, все концы света, астероиды, метеориты, все, что происходит в мире, отходит на второй и третий план. Твоя задача — находиться здесь и сейчас», — поделился экстремал.
В обычной жизни Попов — директор Детского клуба космонавтики имени Юрия Гагарина. Мужчина рассказывает своим ученикам о космосе и его глубинах, а также уделяет внимание воздушным змеям и самолетам. Желающих повторить опасные трюки с кайтбордом он попросил подумать, прежде чем идти в воду и не рисковать без предварительной подготовки.