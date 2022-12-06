Игры ГТО прошли в Магнитогорске

Начальник отдела комплекса ГТО минспорта Челябинской области Вячеслав Сарсынбаев рассказал о необычном спортивном мероприятии.
По словам Сарсынбаева, региональный Фестиваль чемпионов ГТО, состоявшийся в спорткомплексе «Металлург-Магнитогорск», стал итоговым мероприятием игр, которые проходили в течении всего года. В соревнованиях принимают участие только спортсмены-любители. Среди них и сварщики, и водители, и представители других профессий, сообщает «Вечерний Троицк дайджест».
Как отметил Сарсынбаев, фестиваль уверенно набирает обороты. Сейчас особой популярностью пользуется эстафетный формат, комплекс упражнений из года в год будет меняться. Команда-победитель фестиваля ГТО представит Челябинскую область на играх в Самаре.