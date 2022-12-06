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МИД Китая подтвердил готовность оказать помощь Монголии в расследовании дела с кражей угля

Политика
МИД Китая подтвердил готовность оказать помощь Монголии в расследовании дела с кражей угля

Китайская сторона готова предоставить Монголии помощь в рамках расследования дела о краже угля, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

Комментируя беспорядки в Улан-Баторе из-за коррупционной схемы по продаже угля, дипломат отметила, что Пекин уверен в способности монгольского руководства принять надлежащие меры в отношении разбирательства.

Она добавила, что если Монголия сделает запрос, то китайская сторона предоставит стране необходимую помощь при расследовании.

Ранее сообщалось, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух допустил роспуск парламента из-за беспорядков в стране.
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