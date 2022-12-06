МИД Китая подтвердил готовность оказать помощь Монголии в расследовании дела с кражей угля

Китайская сторона готова предоставить Монголии помощь в рамках расследования дела о краже угля, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.
Комментируя беспорядки в Улан-Баторе из-за коррупционной схемы по продаже угля, дипломат отметила, что Пекин уверен в способности монгольского руководства принять надлежащие меры в отношении разбирательства.
Она добавила, что если Монголия сделает запрос, то китайская сторона предоставит стране необходимую помощь при расследовании.
Ранее сообщалось, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух допустил роспуск парламента из-за беспорядков в стране.