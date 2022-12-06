Петербургские депутаты призвали в шесть раз увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО

Речь идет об изменении статьи 12.37 КоАП. Идея состоит в том, чтобы сократить количество автомобилистов, экономящих на приобретении страхового полиса. Кроме того, штрафы затронут тех, у кого ОСАГО не окажется на руках в случае ДТП или при простой остановке сотрудниками ГИБДД.