Петербургские депутаты призвали в шесть раз увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова предложили в шесть раз увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО, сообщает «Парламентская газета».
Речь идет об изменении статьи 12.37 КоАП. Идея состоит в том, чтобы сократить количество автомобилистов, экономящих на приобретении страхового полиса. Кроме того, штрафы затронут тех, у кого ОСАГО не окажется на руках в случае ДТП или при простой остановке сотрудниками ГИБДД.
Наказание за отсутствие полиса предлагается увеличить с 500 рублей до 3000 рублей, а за неоформленный — с 800 рублей до 5000 рублей.