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Занятия в двух школах Курской области отменили из-за возгорания в районе аэродрома

Общество
Занятия в двух школах Курской области отменили из-за возгорания в районе аэродрома

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене занятий в двух школах региона из-за возгорания в районе аэродрома.

Курские власти ранее заявили об атаке беспилотника на нефтенакопитель. В результате начался пожар. Занятия в школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова и в школе в деревне Халино отменены. В своем Telegram-канале Роман Старовойт поблагодарил пожарных, которые продолжают борьбу с огнем.

По данным СМИ, площадь возгорания в районе аэродрома составила 500 квадратных метров. По словам Романа Старовойта, никто из местных жителей в результате атаки беспилотника не пострадал. Ситуация находится на контроле у властей региона.
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