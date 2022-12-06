Занятия в двух школах Курской области отменили из-за возгорания в районе аэродрома

Курские власти ранее заявили об атаке беспилотника на нефтенакопитель. В результате начался пожар. Занятия в школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова и в школе в деревне Халино отменены. В своем Telegram-канале Роман Старовойт поблагодарил пожарных, которые продолжают борьбу с огнем.