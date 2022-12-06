Свыше 3,4 тысячи подъездов обновили в Московской области

Специалисты отремонтировали в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» больше 3,4 тысячи подъездов в 2022 году в многоквартирных домах Подмосковья. Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», общее число подъездов в Подмосковье составляет свыше 147 тысяч. За последние шесть лет был проведен ремонт более 98,1 тысячи подъездов. Программа направлена на улучшении качества жизни граждан, проживающих в регионе. Жители также принимают активное участие в ремонте, сами решают, какие новшества использовать в ремонте подъезда, выбирают дизайн и концепцию подъезда, поделился глава ведомства Антон Велиховский.
Чтобы принять участие в программе «Мой подъезд», владельцы квартир должны провести вместе с управляющей компанией собрание и заявить о своих намерениях. На подобных собраниях рассматривают решения о любых видах работ. Протокол собрания передается в администрацию муниципалитета.