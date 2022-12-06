Свыше 3,4 тысячи подъездов обновили в Московской области

Как пишет издание «Вести Подмосковья», общее число подъездов в Подмосковье составляет свыше 147 тысяч. За последние шесть лет был проведен ремонт более 98,1 тысячи подъездов. Программа направлена на улучшении качества жизни граждан, проживающих в регионе. Жители также принимают активное участие в ремонте, сами решают, какие новшества использовать в ремонте подъезда, выбирают дизайн и концепцию подъезда, поделился глава ведомства Антон Велиховский.