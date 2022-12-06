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Подросток изнасиловал 13-летнюю школьницу в Ленобласти и сбежал в другой регион

Происшествия
Подросток изнасиловал 13-летнюю школьницу в Ленобласти и сбежал в другой регион

Сотрудники полиции раскрыли изнасилование в Волосовском районе Ленобласти. Силовики задержали 16-летнего злоумышленника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительным данным, юноша напоил спиртным 13-летнюю приятельницу. Затем подросток ее изнасиловал. Опасаясь последствий, он сбежал в Новгородскую область. Накануне фигуранта задержали на железнодорожной станции.

В Москве 16-летняя девушка едва не стала жертвой изнасилования. Извращенец напал на нее в лифте, сообщило издание РИАМО.
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