Подросток изнасиловал 13-летнюю школьницу в Ленобласти и сбежал в другой регион

Сотрудники полиции раскрыли изнасилование в Волосовском районе Ленобласти. Силовики задержали 16-летнего злоумышленника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
По предварительным данным, юноша напоил спиртным 13-летнюю приятельницу. Затем подросток ее изнасиловал. Опасаясь последствий, он сбежал в Новгородскую область. Накануне фигуранта задержали на железнодорожной станции.
В Москве 16-летняя девушка едва не стала жертвой изнасилования. Извращенец напал на нее в лифте, сообщило издание РИАМО.