Резников заявил о планах ВСУ получить от НАТО танки и боевые самолеты

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников выразил уверенность в поставках ВСУ танков и боевых самолетов стандартов НАТО.
Министр обороны Украины напомнил, что Запад уже предоставил украинским вооруженным силам различные артиллерийские системы и установки РСЗО, поэтому есть надежда на появление в зоне боевых действий бронетехники и авиации, выпущенной странами НАТО. Резников не стал конкретизировать возможные сроки и ассортимент таковых поставок.
Ранее RT сообщил об объявлении утром 6 декабря воздушной тревоги в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.