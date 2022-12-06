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Резников заявил о планах ВСУ получить от НАТО танки и боевые самолеты

Армия
Резников заявил о планах ВСУ получить от НАТО танки и боевые самолеты

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников выразил уверенность в поставках ВСУ танков и боевых самолетов стандартов НАТО.

Министр обороны Украины напомнил, что Запад уже предоставил украинским вооруженным силам различные артиллерийские системы и установки РСЗО, поэтому есть надежда на появление в зоне боевых действий бронетехники и авиации, выпущенной странами НАТО. Резников не стал конкретизировать возможные сроки и ассортимент таковых поставок.

Ранее RT сообщил об объявлении утром 6 декабря воздушной тревоги в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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