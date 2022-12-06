Резников заявил о планах ВСУ получить от НАТО танки и боевые самолеты

Министр обороны Украины напомнил, что Запад уже предоставил украинским вооруженным силам различные артиллерийские системы и установки РСЗО, поэтому есть надежда на появление в зоне боевых действий бронетехники и авиации, выпущенной странами НАТО. Резников не стал конкретизировать возможные сроки и ассортимент таковых поставок.