На поминках пил только воду: смерть коллег из «Особенностей национальной охоты» вынудила Бычкова отказаться от алкоголя

В середине 1990-х актер Виктор Бычков прославился благодаря фильму «Особенности национальной охоты». Сейчас он играет в главном отечественном сериале об особенностях деревенской жизни — «Жуки». 5 декабря на ТНТ как раз стартовал третий и финальный сезон проекта. Тем временем ФАН выяснил у Бычкова, что ему не нравится в его персонаже отце Александре, и за что он любит «Гарри Поттера».
— Есть что-то, за что Вы не любите своего персонажа в «Жуках»? Что между Вами общего? Или, может, Вы играете самого себя?
— Мне не нравится, что он «приворовывает», я сам никогда ничего не крал… Хотя вру! Когда ребенком я был в пионерском лагере, моему соседу по койке привезли мешок конфет. А я все съел! Помню, как закрылся, сижу и плачу от стыда и страха, но ем! Кстати, там же — в лагере, я впервые сыграл в театре, причем тоже попа. У меня был костюм с подушкой, имитирующей живот. Она выпала, и все засмеялись. Мне это очень понравилось.
С моим героем в «Жуках» нас объединяют несбыточные мечты (смеется)! У меня никогда не было нормальной дачи, мечтаю ее построить или купить. Еще мы оба сладкоежки! Правда, батюшка Александр грешит, а я — нет, поскольку у меня обнаружили диабет, нужно соблюдать диету.
— Недавно стало известно, что детское и юношеское кино в России получат полное государственное финансирование. А какими, на Ваш взгляд, должны быть фильмы для современных подростков, чтобы вызвать у них интерес?
— Я и моя семья — большие поклонники саги о Гарри Поттере. Пять лет назад даже были в студии, где хранятся все костюмы и декорации к фильмам — это потрясающе! Удивительно, как фантазии сотен талантливых людей стали материальным миром! Что бы снять нечто подобное, а я считаю, что именно такие фильмы должны быть ориентиром, нужен хороший литературный материал. Самое смешное, что он у нас есть! Например, великолепные детские книги Владислава Крапивина не экранизированы. Главные герои его книг — мальчишки, которых автор отправлял в плавание по неспокойным житейским морям, не делая никаких скидок на возраст. Свой путь, а он есть у каждого, каждый герой должен был пройти сам, и сохранить при этом себя. Потому что такие качества как честь, мужество, справедливость, никогда не теряют блеска, подобно шпаге в мушкетерской руке.
— Как выстраиваете отношения со своими детьми: строгий папа, мудрый друг или Вы выбираете еще какую-то другую модель поведения?
— Из-за занятости старших детей — Федора и Арсении, я вижусь с ними редко. Ася работает в Театре комедии имени Акимова, куда мы всегда ходим с женой Полиной и младшим сыном Добрыней на премьеры, прогоны. Федор еще ищет себя, музицирует, увлекся живописью, сейчас работает у моего друга Николая Владимировича Федоренко, лучшего форелевода Карелии.
Кто я для детей? В лучшем случае старший друг, к которому можно обратиться за помощью и поддержкой. Я рад, что Арсения советуется со мной по профессии, по тому, как вести себя в театре, на площадке с коллегами. Она с гордостью говорила, что мне передают приветы из Театра комедии, где я очень недолго работал. Пользуюсь у нее авторитетом в профессии, хочу в это верить.
— Хочет ли Ваш сын Добрыня стать артистом?
— Хочет, но когда долго не выходит на сцену, забывает, зачем идти надо. Если именно на сцене ты получаешь самое большое удовольствие, его не больше ничто не даст! Не можешь не играть — иди! Он еще сомневается в себе, хотя данные очень хорошие: рост в меня — в 14 лет уже 185. Лицо хорошее, волосы, темперамент, обаяние — все есть. Недавно имел с ним разговор об актере Николае Губенко. Когда он получил первый гонорар за кино, то пошел в цирк, заплатил там всем, чтобы его научили жонглировать, скакать на лошади, ходить по проволоке. Так он стал универсальным артистом! Это очень хорошая цель! Даже Владимир Высоцкий не мог повторить некоторые кульбиты Губенко. А спортивный был, на видео поет и свободно делает стойку на руках. Вот к чему мы призываем Добрыню! А также быть человеком мира. Он занимается английским с лучшим педагогом Петербурга.
— Какие качества, на Ваш взгляд, присущи только актеру и никому другому?
— Нам четыре года тренируют нервную систему, «расшатывают» ее, чтобы человек мог быстро зажигаться и гаснуть. Подвижная контролируемая психика, эмпатия, темперамент, обаяние, внешние данные: рост, красота, стать. Кстати, в священники раньше тоже брали только очень красивых людей, чтоб прихожане смотрели на «подобие бога», а в семье священника — генетика, поэтому много было преемственности.
— Считаете ли Вы, что сегодня актерская профессия переживает кризис?
— Исключения подтверждают правила. Мне даже выходцы из КВН попадаются самые талантливые. Например, мы работаем на проекте с Олей Картунковой. Конечно, я могу ее иногда покритиковать за отсутствие театрального образования, но она берет чем может!
— Как бы Вы оценили изменения в российском кинематографе за последние десять лет? Можно ли сказать, что, в каком-то смысле, мы сделали большой скачок?
— Я лично никуда не скачу. Меня этот «скачок» не коснулся…
— Вы не раз говорили, что «Театр и кино — это светская форма очищения души». А как бы Вы оценили современную музыку?
— Сейчас время рэпа. Как я понимаю, он родился как социальный крик души, прикол на больные темы. У нас все как-то не так… Я уже как восемь лет пенсионер, слушаю любимые хиты и старенький русский рок.
— Широкому зрителю Вы в первую очередь известны по роли Кузьмича в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». А как в обыденной жизни Вы относитесь к алкоголю?
— С любым алкоголем я завязал больше 3,5 года назад. Тогда от рака умер второй режиссер фильма «Особенности национальной охоты» Александр Васильев. На его похоронах я дико ощутил уход поколения, появилось отвращение к алкоголю, хотя я никогда и не злоупотреблял, как ходят легенды. На поминках Алексея Булдакова я тоже пил воду.
— В «Жуках» Вы играете священника. А каким, на Ваш взгляд, в идеале должно быть российское духовенство?
— На мой взгляд, оно должно быть не связано с государством и быть таким благотворительным фондом — жертвовать на болезни, осуществлять сбор средств нуждающимся. Для меня духовенство — доктор Лиза (Елизавета Глинка, основательница фонда «Справедливая помощь». — Прим. ФАН).
— Что Вам нравится смотреть самому и/или вместе с семьей?
— Отечественного нет, хотя сериалы Бориса Хлебникова очень понравились нам с супругой Полиной. Всегда под Новый год пересматриваем любимого «Гарри Поттера» и «Индиану Джонса»! Лицензии скоро кончатся, поэтому, народ, не выбрасываем DVD, а то «кина не будет»!