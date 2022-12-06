На поминках пил только воду: смерть коллег из «Особенностей национальной охоты» вынудила Бычкова отказаться от алкоголя

— Хочет, но когда долго не выходит на сцену, забывает, зачем идти надо. Если именно на сцене ты получаешь самое большое удовольствие, его не больше ничто не даст! Не можешь не играть — иди! Он еще сомневается в себе, хотя данные очень хорошие: рост в меня — в 14 лет уже 185. Лицо хорошее, волосы, темперамент, обаяние — все есть. Недавно имел с ним разговор об актере Николае Губенко. Когда он получил первый гонорар за кино, то пошел в цирк, заплатил там всем, чтобы его научили жонглировать, скакать на лошади, ходить по проволоке. Так он стал универсальным артистом! Это очень хорошая цель! Даже Владимир Высоцкий не мог повторить некоторые кульбиты Губенко. А спортивный был, на видео поет и свободно делает стойку на руках. Вот к чему мы призываем Добрыню! А также быть человеком мира. Он занимается английским с лучшим педагогом Петербурга.