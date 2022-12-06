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Алла Пугачева пришла без парика на моноспектакль Анатолия Белого в Израиле

Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла без парика на моноспектакль Анатолия Белого в Израиле

Певица Алла Пугачева, сбежавшая из России вместе с семьей, вышла в свет без парика в Израиле. Примадонна появилась с естественной прической в театре.

Артистка посетила моноспектакль актера Анатолия Белого, который тоже покинул Россию и обосновался в Израиле. Снимки с Пугачевой в театре распространились в соцсетях.

На фотографиях можно увидеть певицу в черном платье в пол и белом жакете. Без парика волосы Примадонны выглядят необъемными и прилизанными. По снимкам создается впечатление, что артистка прикрепила к прическе накладную челку.

Бывший стилист исполнительницы Джордж Ровалс подтверждал, что Пугачева носит парики, напоминает Teleprogramma.pro. По его словам, у певицы перестали расти волосы, поэтому она скрывает естественную прическу.
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