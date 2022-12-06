Ушаков: ЕС «махнул рукой» на проект единого пространства «от Лиссабона до Владивостока»

Ранее Ушаков прокомментировал желание лидера Франции Эммануэля Макрона поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Москва пока соответствующих сигналов не получала. Более того, в настоящий момент Путин не планирует переговоров с Макроном, добавил Ушаков.