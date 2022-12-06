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Ушаков: ЕС «махнул рукой» на проект единого пространства «от Лиссабона до Владивостока»

Политика
Ушаков: ЕС «махнул рукой» на проект единого пространства «от Лиссабона до Владивостока»

Проект единого пространства от Лиссабона до Владивостока потерпел крах. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

Многие верили в возможность реализации инициативы «от Лиссабона до Владивостока». Однако сам Евросоюз «махнул рукой» на проект. С таким заявлением Ушаков выступил на международном форуме «Примаковские чтения».

«Тем более, что американцы, мягко говоря, не очень способствовали его реализации. Впрочем, они также категорически не захотели учесть и наши элементарные, и в общем-то понятные, интересы в сфере безопасности», — напомнил помощник президента РФ.

Ранее Ушаков прокомментировал желание лидера Франции Эммануэля Макрона поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Москва пока соответствующих сигналов не получала. Более того, в настоящий момент Путин не планирует переговоров с Макроном, добавил Ушаков.
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