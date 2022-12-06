ANI: американские «морские котики» проводят совместные учения со спецназом ВМС Индии в Гоа

«Морские котики» Вооруженных сил США и морской спецназ ВМС Индии проводят совместные учения под названием Sangam в штате Гоа, сообщает информационное агентство ANI.
Во вторник, 6 декабря, журналисты сообщили, что учения продлятся три недели. Бойцы будут совместно проводить морские операции по перехвату кораблей условного противника, а также отработают десантирование с вертолетов и ряд других задач. Цель учений состоит в обмене опытом проведения операций на море.
Ранее индийский спецназ проводил учения с американцами в рамках ежегодных тренировочных маневров Yudh Abhyas в индийском северном штате Уттаракханд, расположенном в Гималаях и не так далеко от границы Китая.