Россиянам подсказали одно слово для обхода уловок местных в Египте

Верным способом избежать обмана и неприятностей от местных жителей путешественник назвал внимательность и знание своих прав. Так, туристам следует читать условия в страховых полисах и перепроверять слова гидов. На рынке необходимо следить за руками продавцов, так как египтяне могут завернуть другой товар. Турист также назвал одно слово для обхода уловок местных.