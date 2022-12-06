Россиянам подсказали одно слово для обхода уловок местных в Египте

Побывавший в Хургаде российский турист дал несколько советов соотечественникам, которые планируют посетить Египет.
Верным способом избежать обмана и неприятностей от местных жителей путешественник назвал внимательность и знание своих прав. Так, туристам следует читать условия в страховых полисах и перепроверять слова гидов. На рынке необходимо следить за руками продавцов, так как египтяне могут завернуть другой товар. Турист также назвал одно слово для обхода уловок местных.
«Не стесняйтесь отвечать продавцам на пляже "нет", просто прямое "нет". У нас в отеле был случай, когда туристы ответили массажисту: "не сегодня, возможно, завтра". И на следующий день он устроил скандал, что они не явились на массаж и должны ему денег за бронь», — поделился историей россиянин на портале «Тонкости туризма».
Путешественник напомнил, что в Египте хитрые таксисты. Поэтому вместо такого вида транспорта лучше «подружиться с кем-то из персонала» и просить их заказывать машину.