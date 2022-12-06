Выгул собаки в зимнем Санкт-Петербурге может привести к тяжелому ущербу здоровью животного

Несмотря на малый срок эксплуатации, на ботиночках уже отчетливо просматривались белесые разводы, что говорит о воздействии реагентов на материал, из которого они изготовлены. А ведь это еще не весь вред, который причиняет животному дорожная химия. Органы дыхания собаки расположены гораздо ближе к земле, чем человеческие, и потребность в обнюхивании делает домашних питомцев особенно уязвимыми перед химическими веществами для очистки дорог.