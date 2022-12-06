Выгул собаки в зимнем Санкт-Петербурге может привести к тяжелому ущербу здоровью животного

Утром 6 декабря, выгуливая перед работой собаку, корреспондент ФАН встретила жительницу своего района с собачкой, обутой в сапожки. Животное тянуло лапки, явно с непривычки пытаясь найти равновесие, периодически издавая писк.
Хозяйка пояснила, что с началом снежных осадков в Петербурге количество реагентов на дорогах увеличилось. Химия разъедает кожу на лапах, и питомцу больно ходить даже по дому. Вот почему она решилась на приобретение специальной собачьей обуви.
Несмотря на малый срок эксплуатации, на ботиночках уже отчетливо просматривались белесые разводы, что говорит о воздействии реагентов на материал, из которого они изготовлены. А ведь это еще не весь вред, который причиняет животному дорожная химия. Органы дыхания собаки расположены гораздо ближе к земле, чем человеческие, и потребность в обнюхивании делает домашних питомцев особенно уязвимыми перед химическими веществами для очистки дорог.
Недаром в среде собаководов ходят истории о том, как собаки что-то понюхали, и их пришлось откачивать с помощью ветеринаров. Ответственным за благоустройство города чиновников хочется спросить, когда в городе будут использовать механическую или автоматизированную уборку снега, а также использовать реагенты, плавящие снег, оправданно — например, для избавления от льда на проезжей части и тротуарах.
Ранее ФАН публиковал сообщения петербуржцев, что коммунальные службы вместо снегоуборочной техники выплеснули на улицы тонны растворяющих снег реагентов.