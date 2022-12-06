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Ушаков анонсировал визит Путина в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Политика
Ушаков анонсировал визит Путина в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского союза. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Дипломат ответил на вопросы журналистов. По его словам, Путин планирует присутствовать на саммите ЕАЭС, который пройдет в столице Киргизии.

«Бишкек будет, да, в пятницу. Планируется», – сказал Ушаков.

Ранее Владимир Путин высказался об идеях государственного деятеля Евгения Примакова о будущем мироустройстве. По его словам, представления политика востребованы как никогда.
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