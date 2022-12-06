Bloomberg: попытка Украины атаковать аэродромы ВКС РФ является «опасным витком» эскалации

По мнению авторов статьи, Запад серьезно обеспокоен попытками киевского режима атаковать аэродромы ВКС РФ, где в том числе базируются самолеты-носители ядерного оружия. США и их союзники по НАТО «попытаются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак» с целью снижения рисков прямой конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом, уверены обозреватели Bloomberg.