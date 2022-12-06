Bloomberg: попытка Украины атаковать аэродромы ВКС РФ является «опасным витком» эскалации

Утром 5 декабря украинские военные попытались нанести удары по двум аэродромам российских ВКС, в Саратовской и Рязанской областях. Это может привести к «опасному витку» эскалации острого кризиса на Украине, полагают аналитики американского издания Bloomberg.
По мнению авторов статьи, Запад серьезно обеспокоен попытками киевского режима атаковать аэродромы ВКС РФ, где в том числе базируются самолеты-носители ядерного оружия. США и их союзники по НАТО «попытаются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак» с целью снижения рисков прямой конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом, уверены обозреватели Bloomberg.
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