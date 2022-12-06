Конгрессмен Госар назвал аморальной поддержку США в отношении Украины

Поддержка США в отношении Украины является аморальной, поскольку киевские силовики продолжают обстреливать церкви Донецка, заявил американский конгрессмен Пол Госар.
По словам политика, на Украине, помимо нацистских блоков, наблюдается авторитарный режим, который не заслуживает поддержки Вашингтона. Сейчас нужно приступить к мирным переговорам, а не обстреливать церкви.
«Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна», — написал конгрессмен в Twitter.
Ранее сообщалось, что донецкий храм Рождества Христова в ДНР подвергся обстрелу со стороны боевиков ВСУ. В здании был размещен склад вещей для нуждающихся жителей республики.