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Капитан полиции за рулем Range Rover устроил смертельное ДТП на трассе Балашиха — Салтыковка

Происшествия
Капитан полиции за рулем Range Rover устроил смертельное ДТП на трассе Балашиха — Салтыковка

На трассе Балашиха — Салтыковка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, его спровоцировал 40-летний капитан полиции, сообщил Telegram-канал Shot.

Сотрудник силовой структуры управлял личным джипом. Он вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с тремя автомобилями. Затем неуправляемый внедорожник отбросило в дерево.

Водитель Skoda получил травму головы и переломы, сидевшая рядом женщина скончалась. Отметим, что сотрудник полиции отказался пройти медосвидетельствование.
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