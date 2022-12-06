Капитан полиции за рулем Range Rover устроил смертельное ДТП на трассе Балашиха — Салтыковка

На трассе Балашиха — Салтыковка произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, его спровоцировал 40-летний капитан полиции, сообщил Telegram-канал Shot.
Сотрудник силовой структуры управлял личным джипом. Он вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с тремя автомобилями. Затем неуправляемый внедорожник отбросило в дерево.
Водитель Skoda получил травму головы и переломы, сидевшая рядом женщина скончалась. Отметим, что сотрудник полиции отказался пройти медосвидетельствование.