Помощник президента РФ Ушаков: Путин пока не планирует телефонные переговоры с Макроном

Лидер Франции Эммануэль Макрон много говорит о сохранении контактов с президентом России Владимиром Путиным. Однако никаких шагов в этом направлении пока не делается, заявили в Кремле.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что глава государства пока не планирует телефонные переговоры с французским коллегой. Москва не получала от Парижа сигналов в этом контексте, уточнили в сообщении.
Ранее Ушаков заявил, что Россия будет сотрудничать с ценящими суверенитет государствами. Москва отдает предпочтение тем странам, которые выступают за сохранение контактов и партнерства.