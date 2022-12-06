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Помощник президента РФ Ушаков: Путин пока не планирует телефонные переговоры с Макроном

Политика
Помощник президента РФ Ушаков: Путин пока не планирует телефонные переговоры с Макроном

Лидер Франции Эммануэль Макрон много говорит о сохранении контактов с президентом России Владимиром Путиным. Однако никаких шагов в этом направлении пока не делается, заявили в Кремле.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что глава государства пока не планирует телефонные переговоры с французским коллегой. Москва не получала от Парижа сигналов в этом контексте, уточнили в сообщении.

Ранее Ушаков заявил, что Россия будет сотрудничать с ценящими суверенитет государствами. Москва отдает предпочтение тем странам, которые выступают за сохранение контактов и партнерства.
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