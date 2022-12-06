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Представители 27% российских компаний сообщили о планах увеличить зарплаты

Экономика
Представители 27% российских компаний сообщили о планах увеличить зарплаты

Опрос сервиса Supejob показал, что каждый третий работодатель в России планирует повысить заработную плату сотрудникам в ближайшее время.

Среди 1000 компаний-респондентов 27% подтвердили планы проиндексировать зарплаты персонала. Еще 44% опрошенных не планируют этого делать. Кроме того, 31% участников исследования рассказали, что увеличение окладов работников произошло менее шести месяцев назад.

Что касается самих сотрудников, итоги опроса говорят о том, что 46% надеются на повышение своего заработка в этом и следующем годах.
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