Карьерный консультант Минаева рассказала, что отличает сильного кандидата на вакансию от слабого

Чем это объясняется? Руководство одних компаний любит планировать все наперед, в то время как в других «царит» творческий хаос. И если сотруднику комфортно работать четко по плану, но его будут постоянно дергать и накидывать массу неожиданных задач, а предложения по планированию активности на месяц вперед игнорировать — такой союз может не дать результата. В конечном счете получается, что сотрудник сильный, но для конкретного работодателя он слабый.