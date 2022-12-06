Россиянка пожаловалась на грязь и «загаженную птицами» мебель в одном из отелей Египта

Туристка из России отдохнула в египетской Хургаде и поделилась своими впечатлениями в Сети.
Четырехзвездочный отель разочаровал девушку. Путешественница обратила внимание на грязь в номере, старую мебель, серое постельное белье и грязную сантехнику. Не понравился россиянке и бар под открытым небом, так как кресла оказались «загажены птичьим пометом». Однако никому до этого нет дела, посетовала туристка. По мнению путешественницы, персонал просто не хочет выполнять свою работу. Вероятно, что сотрудникам платят копейки, резюмировала она.
Путешественник из России ранее сравнил качество отдыха в Тунисе и Египте. Пляжный отдых лучше в Египте, считает мужчина. А вот состояние отельного фонда на курортах примерно одинаковое.