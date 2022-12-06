Россиянка пожаловалась на грязь и «загаженную птицами» мебель в одном из отелей Египта

Четырехзвездочный отель разочаровал девушку. Путешественница обратила внимание на грязь в номере, старую мебель, серое постельное белье и грязную сантехнику. Не понравился россиянке и бар под открытым небом, так как кресла оказались «загажены птичьим пометом». Однако никому до этого нет дела, посетовала туристка. По мнению путешественницы, персонал просто не хочет выполнять свою работу. Вероятно, что сотрудникам платят копейки, резюмировала она.