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Глава МО Турции: Финляндия и Швеция пока не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Армия
Глава МО Турции: Финляндия и Швеция пока не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Вхождение Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса будет ратифицировано Турцией после выполнения взятых этими государствами обязательств. Об этом заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

По словам Акара, Стокгольм и Хельсинки пока не выполнили обязательства для вступления в военно-политический западный блок — в Швеции и Финляндии по-прежнему продолжаются провокационные действия. Турция ожидает, что страны примут конкретные шаги для решения данного вопроса, подчеркнул министр.
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