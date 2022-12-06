Глава МО Турции: Финляндия и Швеция пока не выполнили обязательства для вступления в НАТО

По словам Акара, Стокгольм и Хельсинки пока не выполнили обязательства для вступления в военно-политический западный блок — в Швеции и Финляндии по-прежнему продолжаются провокационные действия. Турция ожидает, что страны примут конкретные шаги для решения данного вопроса, подчеркнул министр.