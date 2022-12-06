ФИФА открыла дело в отношении игроков и болельщиков сборной Сербии

Международная федерация футбола (ФИФА) начала разбирательство в отношении игроков и болельщиков национальной команды Сербии. Организация открыла дисциплинарное дело после матча сборной со Швейцарией на чемпионате мира в Катаре.
Сербы встретились со швейцарцами на поле в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022. Источник Associated Press сообщил, что ФИФА рассматривает предполагаемые нарушения со стороны сербских футболистов и болельщиков.
Инсайдер не уточнил, о каких инцидентах идет речь. По его словам, они связаны с «неправомерным поведением игроков и официальных лиц и дискриминацией».
Игра Сербии и Швейцарии состоялась 2 декабря. Швейцарцы победили со счетом 3:2. После гола полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири сербские болельщики закидали его посторонними предметами, напоминает RT. Кроме того, в конце второго тайма между представителями сборных случилась небольшая потасовка.