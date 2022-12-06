Агенты Вооруженных сил Украины начали корректировать нанесение ударов по территории Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS американского производства, но справляются с эти откровенно плохо. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Подобная потребность возникла у командования ВСУ в связи проблемами в получении спутниковых разведданных от западных кураторов, однако агентура ВСУ не может обеспечить точное накрытие целей снарядами HIMARS. От обстрелов страдают мирные жители, урон же российским войскам наносится минимальный, подчеркнул подполковник Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Ранее «Царьград» объяснил, почему надежды Запада и киевского режима на исчерпание ракетного потенциала российской армии являются наивными и несбыточными.