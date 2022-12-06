Марочко: агентура ВСУ не справляется с точным наведением снарядов HIMARS по целям в ЛНР

Подобная потребность возникла у командования ВСУ в связи проблемами в получении спутниковых разведданных от западных кураторов, однако агентура ВСУ не может обеспечить точное накрытие целей снарядами HIMARS. От обстрелов страдают мирные жители, урон же российским войскам наносится минимальный, подчеркнул подполковник Андрей Марочко в интервью ТАСС.