Вице-премьер Новак сообщил о наращивании нефтедобычи в России за 11 месяцев

Ранее Новак сообщил, что в октябре суточная норма добычи черного золота осталась на уровне сентября — 9,99 млн баррелей. Кроме того, после решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи Россия планирует выработать около 530 млн тонн нефти и газа по итогам текущего года и 490 млн тонн в следующем.