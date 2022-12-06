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Вице-премьер Новак сообщил о наращивании нефтедобычи в России за 11 месяцев

Экономика
Вице-премьер Новак сообщил о наращивании нефтедобычи в России за 11 месяцев

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак рассказал об увеличении добычи нефти в период с января по ноябрь.

По его словам, за 11 месяцев добыча на территории России выросла на 2,2%, что составляет 488 млн тонн.

Ранее Новак сообщил, что в октябре суточная норма добычи черного золота осталась на уровне сентября — 9,99 млн баррелей. Кроме того, после решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи Россия планирует выработать около 530 млн тонн нефти и газа по итогам текущего года и 490 млн тонн в следующем.
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