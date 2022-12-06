Симоньян: Россия должна перейти в режим «Вставай страна огромная» после ударов по аэродромам

Россия должна перейти в режим «Вставай страна огромная» после атаки Украины на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Системы ПВО сумели отразить все украинские снаряды. Однако в результате их падения погибли трое военнослужащих, четверо попали в больницу с ранениями. Плюс ко всему были повреждены российские самолеты.
«Теперь уже пора перейти в режим "Вставай, страна огромная!" — или все еще рано?» — задала вопрос Симоньян в своем Telegram-канале.
Министерство обороны России после инцидентов на аэродромах сообщило, что эта ситуация никак не повлияла на ракетные пуски по объектам критической инфраструктуры Украины. Войска РФ сумели поразить все 17 целей согласно расписанию.
Ранее сообщалось, что США отказались комментировать попытку Киева ударить по аэродромам в России. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, у Вашингтона нет детализированной информации по этому поводу.