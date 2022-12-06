Журналисты составили список фильмов с худшей компьютерной графикой

Перечислены зарубежные кинокартины, которые отличаются провальной CGI-графикой. Список фильмов с худшими спецэффектами составили журналисты издания The Independent.
Авторы включили в антирейтинг 25 кинолент. В перечень фильмов с худшей компьютерной графикой попали одна из частей бондианы «Умри, но не сейчас», «Халк» 2003 года и лента «Гарри Поттер и философский камень».
В список вошли сразу две кинокартины из саги «Звездные войны»: «Эпизод 2 — Атака клонов» (2002 год) и «Эпизод 4 — Новая надежда» (1977 год), передает «Царьград». Также фильмами с провальной CGI-графикой признали «Глубокое синее море», «Лигу справедливости», ленту «Матрица: Перезагрузка», «Самолет президента» и «Газонокосильщика».
Продолжают антирейтинг кинокартины «Мумия возвращается», «Аладдин», «Зеленый Фонарь», «Кошки» и «Анаконда». Не обошлось в списке фильмов с худшей графикой без лент «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Полярный экспресс», «И грянул гром», «Фантастическая четверка» и «Люди Икс: Начало. Росомаха». Замыкают перечень фильмы «Звездный путь: Восстание», «Очертания грядущего», «Птицекалипсис: Шок и трепет», «Кинг Конг» и «Инопланетянин» 1982 года.