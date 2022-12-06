Журналисты составили список фильмов с худшей компьютерной графикой

Продолжают антирейтинг кинокартины «Мумия возвращается», «Аладдин», «Зеленый Фонарь», «Кошки» и «Анаконда». Не обошлось в списке фильмов с худшей графикой без лент «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Полярный экспресс», «И грянул гром», «Фантастическая четверка» и «Люди Икс: Начало. Росомаха». Замыкают перечень фильмы «Звездный путь: Восстание», «Очертания грядущего», «Птицекалипсис: Шок и трепет», «Кинг Конг» и «Инопланетянин» 1982 года.