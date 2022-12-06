Упавшая дверь проломила череп годовалому мальчику в Петербурге

Годовалый ребенок получил серьезные травмы при падении незакрепленной двери в общежитии на Наличной улице в Петербурге. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение детской городской больницы №19, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
По его данным, врачи диагностировали малышу открытую черепно-мозговую травму, перелом правой височной кости, различные гематомы и скопление воздуха внутри черепа. Сейчас маленький пациент находится в тяжелом состоянии.
Отмечается, что ребенок воспитывается в полной и благополучной семье. Мать мальчика находится в декретном отпуске, отец — преподает в одном из университетов.