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В Петербурге пьяный мужчина грозился взорвать жилой дом из-за больного зуба

Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина грозился взорвать жилой дом из-за больного зуба

Стражи порядка задержали пьяного петербуржца, который грозился подорвать свой дом из-за зубной боли. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно его данным, 39-летний мужчина позвонил в полицию и заявил, что стоматологическая клиника якобы отказала ему в оказании медицинской помощи. Гражданин также предупредил, что у него есть два килограмма тротила, которые он собирается подорвать в жилом здании на Апрельской улице.

Специалисты прибыли по указанному адресу и не обнаружили опасных устройств. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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