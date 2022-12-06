В Петербурге пьяный мужчина грозился взорвать жилой дом из-за больного зуба

Стражи порядка задержали пьяного петербуржца, который грозился подорвать свой дом из-за зубной боли. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно его данным, 39-летний мужчина позвонил в полицию и заявил, что стоматологическая клиника якобы отказала ему в оказании медицинской помощи. Гражданин также предупредил, что у него есть два килограмма тротила, которые он собирается подорвать в жилом здании на Апрельской улице.
Специалисты прибыли по указанному адресу и не обнаружили опасных устройств. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.