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Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военнослужащих в течение суток

Армия
Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военнослужащих в течение суток

Подразделения Народной милиции ЛНР в ходе активных действий в течение минувших суток уничтожили до 70 солдат и офицеров ВСУ.

Украинские националисты также понесли серьезные потери в вооружении и боевой технике, лишившись трех танков, четырех БТР, 17 военных автомобилей и одного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили официальные представители военного ведомства Луганской Народной Республики.

Ранее «Царьград» рассказал о взятии в плен мобилизованными гражданами РФ сразу пяти украинских военных в районе Марьинки в ДНР.
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