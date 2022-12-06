Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военнослужащих в течение суток

Подразделения Народной милиции ЛНР в ходе активных действий в течение минувших суток уничтожили до 70 солдат и офицеров ВСУ.
Украинские националисты также понесли серьезные потери в вооружении и боевой технике, лишившись трех танков, четырех БТР, 17 военных автомобилей и одного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили официальные представители военного ведомства Луганской Народной Республики.
Ранее «Царьград» рассказал о взятии в плен мобилизованными гражданами РФ сразу пяти украинских военных в районе Марьинки в ДНР.