Украинские беженцы отомстили приютившему их отельеру в Британии перед выселением

Вынужденным переселенцам предоставили жилье в одной из гостиниц Королевства. Номера отеля оплачивались из государственного бюджета. Однако время бесплатного проживания закончилось и беженцев попросили покинуть апартаменты. В «благодарность» администрации и владельцу отеля украинцы оставили расписанные краской стены номера.