Украинские беженцы отомстили приютившему их отельеру в Британии перед выселением

Беженцы с Украины разрисовали красками номер гостиницы в Великобритании после уведомления о выселении. Видео из отеля, где произошел акт вандализма, появилось в Сети.
Вынужденным переселенцам предоставили жилье в одной из гостиниц Королевства. Номера отеля оплачивались из государственного бюджета. Однако время бесплатного проживания закончилось и беженцев попросили покинуть апартаменты. В «благодарность» администрации и владельцу отеля украинцы оставили расписанные краской стены номера.
Проживающие на круизном лайнере в Шотландии беженцы разгневали британцев своими жалобами, передает газета «Петербургский дневник». Вынужденные переселенцы с Украины высказали претензии из-за тесноты номеров и потребовали сменить русский персонал.