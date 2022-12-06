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Путин заявил о востребованности идей Примакова о будущем мироустройстве

Политика
Путин заявил о востребованности идей Примакова о будущем мироустройстве

Тезисы знаменитого государственного деятеля Евгения Примакова о будущем мироустройстве сейчас очень востребованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В своем приветствии участникам форума «Примаковские чтения» глава государства выразил надежду, что дискуссии в рамках мероприятия будут интересными и послужат поиску решения сложных задач, которые стоят перед мировым сообществом.

Владимир Путин подчеркнул, что идеи Примакова о мироустройстве, которое основывается на научном прогнозе и глубоком анализе, сейчас актуальны как никогда.

Российский лидер ранее заявил, что правила нового миропорядка будут задавать сильные и суверенные страны.
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