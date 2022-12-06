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Евросоюз угодил в ловушку с закупкой сжиженного природного газа из США

Экономика
Евросоюз угодил в ловушку с закупкой сжиженного природного газа из США

Страны Европейского союза были вынуждены резко нарастить закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заместить российские поставки голубого топлива. Однако это спровоцировало рост цен на электричество в регионе, пишет РИА Новости.

К концу текущего года уровень экспорта из Соединенных Штатов в ЕС может достичь 79 млн кубометров, а в 2023-м тенденция усилится. Аналитики констатируют, что Вашингтон фактически получил возможность регулировать тарифы на электричество в Европе.

Биржевые котировки на поставки СПГ уже превысили порог в 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Так отраслевой рынок отреагировал на наступление холодов. Это привело к сокращению производства электроэнергии в ЕС от ветряных установок. Местные домохозяйства могут столкнуться с тем, что электричество подорожает в 12-15 раз.
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