Евросоюз угодил в ловушку с закупкой сжиженного природного газа из США

Биржевые котировки на поставки СПГ уже превысили порог в 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Так отраслевой рынок отреагировал на наступление холодов. Это привело к сокращению производства электроэнергии в ЕС от ветряных установок. Местные домохозяйства могут столкнуться с тем, что электричество подорожает в 12-15 раз.