Помощник президента РФ Ушаков рассказал, с какими странами Москва будет укреплять связи

Россия предпочитает страны, для которых в приоритете сотрудничество вместо конфронтации. Об этом заявили в Кремле.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, с какими странами Москва будет укреплять связи. Это государства, которые ценят суверенитет, уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил перенести обсуждение гарантий безопасности для России. Такую инициативу политик озвучил во время выступления на форуме в одном из институтов Парижа. Боррель подчеркнул, что сначала стоит переговорить о гарантиях для Украины.