Помощник президента РФ Ушаков рассказал, с какими странами Москва будет укреплять связи

Ранее стало известно, что глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил перенести обсуждение гарантий безопасности для России. Такую инициативу политик озвучил во время выступления на форуме в одном из институтов Парижа. Боррель подчеркнул, что сначала стоит переговорить о гарантиях для Украины.