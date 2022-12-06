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Помощник президента РФ Ушаков рассказал, с какими странами Москва будет укреплять связи

Политика
Помощник президента РФ Ушаков рассказал, с какими странами Москва будет укреплять связи

Россия предпочитает страны, для которых в приоритете сотрудничество вместо конфронтации. Об этом заявили в Кремле.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, с какими странами Москва будет укреплять связи. Это государства, которые ценят суверенитет, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил перенести обсуждение гарантий безопасности для России. Такую инициативу политик озвучил во время выступления на форуме в одном из институтов Парижа. Боррель подчеркнул, что сначала стоит переговорить о гарантиях для Украины.
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