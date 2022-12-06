Водитель иномарки выстрелил из газового пистолета в прораба из-за пробки в Петербурге

В Петербурге задержали 44-летнего автомобилиста, который открыл огонь из газового пистолета по дорожным рабочим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Цитадельском шоссе. Водитель иномарки попал в затор, который спровоцировали ремонтные работы. Ему показалось, что прораб и его подчиненные нарушают технику безопасности. Фигурант высказал свои претензии мужчине, который руководил процессом. Разгорелся конфликт, в ходе которого гражданин выстрелил в лицо оппоненту.
Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали термический ожог глаз. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.
В Ростовской области неизвестный в камуфляже обстрелял правоохранителей, передает RT. Один сотрудник полиции получил пулевое ранение.