Водитель иномарки выстрелил из газового пистолета в прораба из-за пробки в Петербурге

Инцидент произошел на Цитадельском шоссе. Водитель иномарки попал в затор, который спровоцировали ремонтные работы. Ему показалось, что прораб и его подчиненные нарушают технику безопасности. Фигурант высказал свои претензии мужчине, который руководил процессом. Разгорелся конфликт, в ходе которого гражданин выстрелил в лицо оппоненту.