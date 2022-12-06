Украинский народ хотел решить свои сложные вопросы за счет вступления в Евросоюз и НАТО, однако теперь эти иллюзии начали рассеиваться, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По словам политика, мечты украинцев о помощи со стороны Запада начали развеиваться. Особенно это касается людей, которые могут здраво оценить последствия неправильного политического пути Киева.
Килинкаров подчеркнул, что на Украине все равно остались граждане, питающие надежды на вступление государства в состав Североатлантического альянса и ЕС, передает ИА SM.News.
Глава МИД Словении Таня Файон ранее заявила, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается.