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Журналист Савчук заявил о расширении океана противоречий между Европой и США

Общество
Журналист Савчук заявил о расширении океана противоречий между Европой и США

Океан геополитических противоречий между Европой и США становится все шире. Пропасть между ними становится все больше.

На неприглядную изнанку отношений Европы и США обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил, что страны ЕС оказались в уязвимом положении из-за антироссийских санкций, заявил журналист Сергей Савчук, пишет РИА Новости.

США обеспечены нефтью и газом, а лишившийся энергоресурсов ЕС вынужден покупать их за океаном. Торговая война между Европой и США не исключена, считает Сергей Савчук. А россияне будут наблюдать за ней из-за теплых батарей, резюмировал журналист.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США. Его визит продлится пять дней, отмечает «Ридус». По мнению обозревателей, за последние месяцы Макрон растерял доверие среди избирателей.
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