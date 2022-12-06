Журналист Савчук заявил о расширении океана противоречий между Европой и США

США обеспечены нефтью и газом, а лишившийся энергоресурсов ЕС вынужден покупать их за океаном. Торговая война между Европой и США не исключена, считает Сергей Савчук. А россияне будут наблюдать за ней из-за теплых батарей, резюмировал журналист.