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Минобороны Китая обвинило США в снижении порога использования ядерного оружия

Армия
Минобороны Китая обвинило США в снижении порога использования ядерного оружия

Политика США по модернизации ядерного арсенала и размещение тактических вооружений снижает порог применения оружия массового поражения. Об этом заявили официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй.

КНР ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой, а стратегическое вооружение Китая служит исключительно для обеспечения национальной безопасности, цитирует военного ТАСС.

Комментируя доклад Пентагона о военной мощи Китая, Кэфэй отметил, что США «осуществляют распространение ядерного оружия посредством трехсторонних соглашений», что делает их потенциальным источником ядерного конфликта.

Ранее китайское минобороны сделало строгое представление США из-за доклада о военной мощи Китая, сообщает RT.
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