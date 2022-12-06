Минобороны Китая обвинило США в снижении порога использования ядерного оружия

Политика США по модернизации ядерного арсенала и размещение тактических вооружений снижает порог применения оружия массового поражения. Об этом заявили официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй.
КНР ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой, а стратегическое вооружение Китая служит исключительно для обеспечения национальной безопасности, цитирует военного ТАСС.
Комментируя доклад Пентагона о военной мощи Китая, Кэфэй отметил, что США «осуществляют распространение ядерного оружия посредством трехсторонних соглашений», что делает их потенциальным источником ядерного конфликта.
Ранее китайское минобороны сделало строгое представление США из-за доклада о военной мощи Китая, сообщает RT.