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Грязный снег разносится по парадным Петербурга: горожане возмущены отсутствием уборки улиц

Общество
Грязный снег разносится по парадным Петербурга: горожане возмущены отсутствием уборки улиц

Зима вновь застала Санкт-Петербург врасплох. На бездействие коммунальных служб регулярно жалуются местные жители. На этот раз петербуржцы обсуждают проблему луж от снега в парадных.

Грязный снег разносится по парадным Петербурга: горожане возмущены отсутствием уборки улиц

Жители многоквартирного жилого дома в Приморском районе рассказали корреспонденту ФАН, что при входе в парадную, наблюдают неубранный снег, а внутри — грязную воду от него. От воды не спасают даже постеленные в парадной влаговпитывающие коврики — приходится «на цыпочках» обходить лужи по краю. Далее грязь разносится по лифтам и этажам. Это доставляет не только эстетический дискомфорт местным жителям, но и имущественный, ведь зимняя обувь совершенно не предназначена для ходьбы по воде. Вход в дом расположен со стороны проезжей части. Причем, в парадных со стороны двора такой проблемы не наблюдается, поскольку уборкой внутридворовой территории занимается управляющая компания.

Грязный снег разносится по парадным Петербурга: горожане возмущены отсутствием уборки улиц

За окном по-прежнему летит снег, а дворников и снегоуборочной техники не видать. Петербуржцы в очередной раз призывают местную администрацию уделить большее внимание работам по уборке снега.

Грязный снег разносится по парадным Петербурга: горожане возмущены отсутствием уборки улиц

Ранее ФАН писал, что очередной провал снегоуборочного процесса в Санкт-Петербурге возмутил горожан. Снег шел с середины дня 4 декабря и к утру 5-го уже изрядно завалил улицы. Но если для прогулок и детских игр такое количество свежего снега только в радость, то автомобилистам это явно не по нраву.
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