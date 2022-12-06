Один из последних фильмов с Пускепалисом показали на московском фестивале авторского кино

Фильм «Доктор» представили на московском фестивале авторского кино «Зимний». Эта лента стала одной из последних в жизни погибшего актера и режиссера Сергея Пускепалиса.
Кинокартину сняли по роману «Доктор Х и его дети» Марии Ануфриевой. Режиссером фильма выступил Артем Темников.
Пускепалис сыграл в «Докторе» главу отделения, в котором лечатся проблемные дети. Персонаж использует нестандартный подход, например, прописывает юным пациентам стихи как лекарства.
Актер успел озвучить фильм за пару недель до смерти, пишет «МК». График сопродюсера ленты Ольги Цирсен изменился, поэтому Пускепалис записал голос для кинокартины раньше срока.
Напомним, актер погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября. Пускепалису было 56 лет. Артиста похоронили на городском кладбище Железноводска рядом с родителями.