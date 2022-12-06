Марочко: киевский режим вновь расстреливает бойцов ВСУ за неповиновение приказам

Командование украинской армии по прямому указанию киевского режима вернуло практику расстрелов военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий за неповиновение приказам. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Известно как минимум о нескольких недавних казнях бойцов ВСУ собственными сослуживцами, это произошло на Северском и Сватовском направлениях, а также близ города Кременная, подчеркнул подполковник Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
Ранее «Царьград» рассказал о тяжелом положении и больших потерях ВСУ на Запорожском направлении.