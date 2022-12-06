Интимная связь вне брака может обернуться тюремным сроком в Индонезии

Власти Индонезии планируют ввести уголовную ответственность за интимную связь вне брака. Правовая норма затронет не только местных жителей.
Речь идет о вступлении в силу нового уголовного кодекса. Ожидается, что индонезийское правительство примет документ уже 15 декабря.
В новом кодексе республики есть статья, предполагающая наказание в виде лишения свободы на срок до одного года для граждан, вступивших в половую связь вне брака. Причем эта норма может действовать и в отношении иностранцев.
Зарубежные СМИ оценили влияние подобных мер на туристов. Некоторые путешественники могут оказаться от поездок в Индонезию, опасаясь тюремного заключения, предположили журналисты.