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Интимная связь вне брака может обернуться тюремным сроком в Индонезии

Общество
Интимная связь вне брака может обернуться тюремным сроком в Индонезии

Власти Индонезии планируют ввести уголовную ответственность за интимную связь вне брака. Правовая норма затронет не только местных жителей.

Речь идет о вступлении в силу нового уголовного кодекса. Ожидается, что индонезийское правительство примет документ уже 15 декабря.

В новом кодексе республики есть статья, предполагающая наказание в виде лишения свободы на срок до одного года для граждан, вступивших в половую связь вне брака. Причем эта норма может действовать и в отношении иностранцев.

Зарубежные СМИ оценили влияние подобных мер на туристов. Некоторые путешественники могут оказаться от поездок в Индонезию, опасаясь тюремного заключения, предположили журналисты.
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