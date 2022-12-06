В КНР выразили протест США из-за доклада Пентагона о развитии китайской армии

Доклад минобороны США о состоянии военной мощи КНР искажает политику китайской национальной обороны, считают в Пекине.
Во вторник, 6 декабря, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй отреагировал на публикацию в США «Доклада о развитии вооруженных сил и безопасности Китая за 2022 год». Тань Кэфэй отметил, что публикация раздувает так называемую «китайскую военную угрозу» и обвинил США в необоснованных заявлениях.
В связи с публикацией доклада Пекин выразил резкое недовольство и сделал строгое представление США. Тань Кэфэй напомнил, что Пекин придерживался пути мирного развития и призвал Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны.