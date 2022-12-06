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Подросток из-за травли порезал школьника керамическим ножом в Нижневартовске

Происшествия
Подросток из-за травли порезал школьника керамическим ножом в Нижневартовске

В одной из школ Нижневартовска подросток устроил поножовщину. Восьмиклассник впал в ярость от постоянной травли и конфликтов. Он нанес ножевые ранения своему непосредственному обидчику, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

По предварительной версии, юноша смог пронести нож через металлоискатель, потому что орудие было керамическим.

Пострадавший госпитализирован в очень тяжелом состоянии.

Ранее в Новосибирской области задержали 17-летнего подростка. Он зарезал таксиста. Юноша таким образом решил «сэкономить» на поездке, сообщило издание A42.RU.
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