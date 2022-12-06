Продюсер Цыганов заявил, что Пугачева и Вайкуле грабили страну

Продюсер Вадим Цыганов отреагировал на высказывания певиц Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле о том, что они кормили весь СССР. Он считает, что артистки грабили страну.
Вайкуле заявляла, что своими альбомами «содержала весь СССР», а затем страну «кормила» Пугачева. Высказывание певицы Цыганов назвал глупой и немудрой обидой на ушедшую молодость. По его словам, во времена СССР не доплачивали всем артистам, но потом родина сполна их отблагодарила и дала возможность зарабатывать большие деньги.
«Миллионы за концерты получали, когда грабили нашу страну! За свои бездарные песенки, за это кривляние и мимикрию они взяли все, что только могли. Все свое состояние, дома и замки они строят за счет русского народа. А они все недовольны», — заявил Цыганов изданию «Народные Новости».
Он отметил, что народ всегда был благосклонен к артистам. Теперь певицы стали забывать, что их успех полностью зависел от поклонников, поэтому россияне не могут молчать в такой ситуации и не простят им таких высказываний.